Bolu'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan yaylasında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının yüksek kesimlerde hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - BOLU
Son Dakika › Çevre › Bolu'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
