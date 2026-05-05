Bolu\'da Yılkı Atları Beyaz Ormanda

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlarda yiyecek arayan yılkı atları, doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi, mayıs ayında beklenmedik şekilde yağan karla beyaza büründü. Yılkı atları da, beyaza bürünen ormanlık alanlarda grup halinde dolaşırken görüldü. Karlı zeminde yiyecek arayan atların o anları, bölgedeki doğaseverler tarafından görüntülendi. - BOLU