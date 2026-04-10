Bolu Dörtdivan'da Yoğun Kar Yağışı
Bolu Dörtdivan'da Yoğun Kar Yağışı

10.04.2026 22:57
Bolu'da TEM Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, ekipler müdahale etti.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesini düşürdü.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saat 22.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde yoğun kar yağışının etkili olduğu görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyolda görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Olumsuz hava şartlarına karşı Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Dörtdivan, Ulaşım, Çevre, Bolu, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
