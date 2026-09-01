Bolu Orman Bölge Müdürü Kanbur, orman işletme sahalarında bakım ve üretim çalışmalarını yerinde denetledi - Son Dakika
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Bolu Orman Bölge Müdürü Kanbur, orman işletme sahalarında bakım ve üretim çalışmalarını yerinde denetledi

Bolu Orman Bölge Müdürü Kanbur, orman işletme sahalarında bakım ve üretim çalışmalarını yerinde denetledi
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Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, beraberindeki yöneticilerle Bolu Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışma sahalarını ziyaret ederek bakım ve üretim faaliyetlerini yerinde denetledi. Meşcerelerin sağlıklı gelişimi için yürütülen çalışmaların teknik kriterlere uygunluğu kontrol edilirken, üretilen orman emvallerinin standardizasyon şartları da değerlendirildi. Kanbur, teknik personelden bilgi aldı, çalışanlarla bir araya gelerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde yürütülen bakım ve üretim çalışmalarını yerinde denetledi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcısı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü ile birlikte Bolu Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışma sahalarını ziyaret etti. İncelemelerde, meşcerelerin sağlıklı gelişiminin sağlanması, ağaçların büyüme performansının artırılması ve ormanların geleceğe hazırlanması amacıyla yürütülen bakım çalışmaları ele alındı. Çalışmaların uygulama esaslarına ve teknik kriterlere uygunluğu yerinde kontrol edildi. Sahada üretilen orman emvallerinin standardizasyon şartlarına uygunluğu da değerlendirildi. Kanbur, yürütülen bakım ve üretim faaliyetleri hakkında teknik personelden bilgi aldı. İncelemeler sırasında çalışanlarla da bir araya gelen Kanbur, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak personele emeklerinden dolayı teşekkür etti. Programda, bakım ve üretim çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bolu Orman Bölge Müdürü Kanbur, orman işletme sahalarında bakım ve üretim çalışmalarını yerinde denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Orman Bölge Müdürü Kanbur, orman işletme sahalarında bakım ve üretim çalışmalarını yerinde denetledi - Son Dakika
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