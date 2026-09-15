Bolu Seben'deki gölete 450 bin pullu sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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Bolu Seben'deki gölete 450 bin pullu sazan yavrusu salındı

Bolu Seben\'deki gölete 450 bin pullu sazan yavrusu salındı
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Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'ne, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 450 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Proje kapsamında 9 ilden Bolu'ya kadar uzanan dağıtımla toplam 4 milyon yavru su kaynaklarıyla buluştu.

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'ne, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 450 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen yavru balıkların dağıtımı yapıldı. Yaklaşık iki aylık bakım ve besleme sürecinin ardından dağıtım boyuna ulaşan 450 bin pullu sazan yavrusu, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar'ın katılımıyla Seben Taşlıyayla Göleti'ne bırakıldı.

9 ildeki su kaynaklarına balık takviyesi

Dağıtım programı kapsamında Kocaeli'deki su kaynaklarına 630 bin, Eskişehir'e 676 bin, Ankara'ya 1 milyon 220 bin, Kırıkkale'ye 465 bin, Düzce'ye 25 bin, Bartın'a 145 bin, Sakarya'ya 35 bin ve Karabük'e 104 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Bolu'da ise Taşlıyayla Göleti'nin yanı sıra diğer su kaynaklarına 250 bin yavru balık salındı. Böylece toplam 4 milyon pullu sazan yavrusu su kaynaklarıyla buluşturularak istasyonun 2026 yılı üretim hedefi tamamlandı. İstasyonda, proje kapsamında kışlatılmak üzere tutulan yaklaşık 2 milyon yavru balığın bakım ve besleme çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Gölköy, Seben, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bolu Seben'deki gölete 450 bin pullu sazan yavrusu salındı - Son Dakika

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