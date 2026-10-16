Bolu Valiliği, 16-18 Ekim arası kuvvetli sağanak için ani sel uyarısı yaptı - Son Dakika
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Bolu Valiliği, 16-18 Ekim arası kuvvetli sağanak için ani sel uyarısı yaptı

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Bolu Valiliği, 16-18 Ekim arası kuvvetli sağanak için ani sel uyarısı yaptı
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Bolu Valiliği, 16 Ekim Cuma 22.00 ile 18 Ekim Pazar 05.00 arasında beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel ve su baskını uyarısı yaptı. Cumartesi gecesi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar tahmin edilirken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Bolu'da beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Valilik, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Bolu Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre Bolu'da 16 Ekim Cuma günü saat 22.00'den 18 Ekim Pazar günü saat 05.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi gecesi ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Bolu Valiliği, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Valiliği, 16-18 Ekim arası kuvvetli sağanak için ani sel uyarısı yaptı - Son Dakika
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