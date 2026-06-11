Bünyan\'da Akmescit Kavşağı aydınlatılacak

Bünyan Belediyesi'nin vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik girişimleri sonuç verdi. Kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde Akmescit Kavşağı'nda aydınlatma çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "İlçemizin önemli ulaşım noktalarından biri olan Akmescit Kavşağı'nda aydınlatma çalışmalarının yapılacak olması bizleri memnun etmiştir. Hemşehrilerimizin daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşması adına yürüttüğümüz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Metin, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade ederek, yapılacak aydınlatma çalışmasının Bünyan'a ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti. - KAYSERİ