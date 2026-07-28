Burdur'da Arılı Kovan Tespit Çalışmaları - Son Dakika
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Burdur'da Arılı Kovan Tespit Çalışmaları

Burdur\'da Arılı Kovan Tespit Çalışmaları
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Burdur'da arıcılık desteklemeleri için arılı kovanlar tek tek inceleniyor ve kayıt altına alınıyor.

Burdur'da arıcılık desteklemeleri çerçevesinde arılı kovan tespit çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, destekleme ödemelerine esas teşkil edecek arılı kovanları il genelinde tek tek inceleyerek, kayıt altına alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı arıcılık desteklemeleri kapsamında Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Destekleme ödemelerinin doğru ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla il genelindeki sabit arıcıların yanı sıra farklı illerden Burdur'a gelen gezginci arıcılara ait arılı kovanlar yerinde kontrol ediliyor. Teknik ekipler, ilgili mevzuat çerçevesinde konaklama alanlarında bulunan arılı kovanları tek tek inceleyerek, sayılarını tespit ediyor. Yapılan kontrollerde destekleme şartlarını taşıyan kovanlar kayıt altına alınırken, elde edilen veriler destekleme ödemelerine esas olmak üzere ilgili kayıt sistemlerine işleniyor.

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, arılı kovan tespit çalışmalarının il genelinde planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtilerek, teknik personelin sahada titizlikle görev yaptığı ifade edildi. Açıklamada, destekleme sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için üreticilerin de kontroller sırasında ekiplere gerekli kolaylığı göstermelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Burdur, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Burdur'da Arılı Kovan Tespit Çalışmaları - Son Dakika

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