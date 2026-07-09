Burhaniye\'de Yetersiz Yaya Çizgileri Tepki Topladı

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesindeki Altınyol kavşağındaki yetersiz yaya çizgileri tepki çekti. Zaman zaman yayalar ile sürücüler arasında tartışmalar yaşandığını kaydeden Kemal İşi, eksikliğin giderilmesini istedi.

Burhaniye'de yazla birlikte yoğun trafik yaşanan Ören Altınyol kavşağındaki yaya çizgilerinin yetersizliği tepkilere neden oldu. Sık sık Altınyol kavşağını kullanan Kemal İşi, Mustafa Dirlik ve Hamdi Mengi, eksik çizgilerin tamamlanmasını istedi. Kavşağa yakın oturduğunu kaydeden Kemal İşi, "Bura da eksik olan yaya çizgileri yüzünden sürücüler ile yayalar arasında sık sık tartışmalar yaşanmaktadır. Buradaki eksiklik giderilmeli" dedi. Sabah ve akşam Altınyol kavşağını kullandığını kaydeden Hamdi Mengi'de; "Bu günler de trafik iyice yoğunlaştı. Karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyoruz. Burada yaya çizgileri yeniden gözden geçirilmeli" dedi. Mustafa Dirlik de, soruna çözüm bulunmasını istedi. - BALIKESİR