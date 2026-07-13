Büyükşehir'den Millet Bahçesi'ne estetik dokunuş - Son Dakika
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Büyükşehir'den Millet Bahçesi'ne estetik dokunuş

Büyükşehir\'den Millet Bahçesi\'ne estetik dokunuş
13.07.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik yürüyüş ve koşu parkurunu baştan sona yeniliyor. Deforme olan zemin sökülüp yeni ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi'nde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yürüyüş ve koşu yolunu sil baştan yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 2 bin metrekarelik yürüyüş ve koşu parkurunda revizyon çalışmaları devam ediyor. Kullanıma bağlı olarak zamanla deforme olan zeminlerde mevcut malzemenin söküm ve temizlik işlemleri tamamlanırken, yeni zemin uygulaması için hazırlıklar sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yürüyüş ve koşu parkuru daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşlara daha kaliteli yaşam alanları sunmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Büyükşehir'den Millet Bahçesi'ne estetik dokunuş - Son Dakika

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