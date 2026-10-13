Bursa'da sağanak sonrası yollar göle döndü, pazar yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak sonrası yollar göle döndü, pazar yerleri sular altında kaldı

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Bursa\'da sağanak sonrası yollar göle döndü, pazar yerleri sular altında kaldı
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Bursa'da şiddetli sağanak yağışın ardından pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı yollarda biriken yağmur suları yolları göle çevirirken çevredeki alanlar da sular altında kaldı, görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların sular altında kaldığı kentte, yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Kentin farklı noktalarında etkili olan yağış sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle yollar adeta göle dönerken, çevredeki alanlar da sular altında kaldı.

Yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerde, pazar yerlerinde ve sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağışın etkisiyle kentte yaşanan olumsuzluklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak sonrası yollar göle döndü, pazar yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
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