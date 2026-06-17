Büyükşehir\'den güçlü altyapı için güçlü hamle

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek amacıyla şehir genelinde önemli altyapı çalışmalarını hayata geçiriyor.

Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak için her alanda yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehirde susuzluk problemi yaşanmaması amacıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca, Konak ve Kültür Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki su depoları Çınarcık İçmesuyu Sistemi'nden doğrudan beslenebilir hale getiriliyor. BUSKİ ekipleri tarafından yürütülen bağlantı ve altyapı düzenlemeleriyle birlikte mahallelerdeki içme suyu kapasitesi artırıldı.

Bölgedeki günlük 80 bin metreküplük içme suyu kapasitesini 120 bin metreküpe çıkarmak için çalışmaları yürüten BUSKİ ekipleri, Cephanelik Parkı çevresinde yaklaşık 1200 metre uzunluğunda ve 1200 milimetre çapında çelik boru isale hattı işlemlerini yürütüyor. Çalışmaların sonunda mevcut altyapı yatırımlarının verimliliği artırılacak ve kuraklık riskine karşı sistem daha güçlü hale getirilecek.

Kültür Mahallesi Muhtarı Keziban Pehlivan, bölgedeki içme suyu hattının güçlendirilmesinin vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA