Bursa'da tedavi edilen 3 yaban hayvanı doğal yaşam alanlarına yeniden salındı - Son Dakika
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Bursa'da tedavi edilen 3 yaban hayvanı doğal yaşam alanlarına yeniden salındı

Bursa\'da tedavi edilen 3 yaban hayvanı doğal yaşam alanlarına yeniden salındı
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Bursa'da yaralı bulunan kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu sağlığına kavuşan hayvanlar, doğal yaşam alanlarına döndürüldü.

Bursa'da yaralı halde bulunan kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yaralı halde bulunan kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan yaralı halde bulunan 3 yaban hayvanı, sağlıklarına kavuşmalarının ardından ekipler tarafından yeniden doğaya salındı. Hayvanların özgürlüklerine kavuştuğu anlar görüntülendi.

Ekipler, yaban hayatının korunması ve yaralı halde bulunan hayvanların yeniden doğal yaşamlarına döndürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bursa'da tedavi edilen 3 yaban hayvanı doğal yaşam alanlarına yeniden salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tedavi edilen 3 yaban hayvanı doğal yaşam alanlarına yeniden salındı - Son Dakika
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