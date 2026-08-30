Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınıyor
Harmancık'ta orman dışı alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Köçekli Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Yangın, Harmancık ilçesi Köçekli Mahallesi mevkiinde orman dışı alanda başladı. Alevlerin çevredeki alanlara yayılma ihtimali üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?