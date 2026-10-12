Bursa Mudanya'da 13 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacak

Bursa Mudanya'da 13 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUSKİ'nin içme suyu çalışmaları nedeniyle Bademli Mahallesi, Kültür Caddesi, İbrahim Orhan Caddesi ve civarında 13 Ekim 2026 Salı 09.00-18.00 arasında su kesintisi uygulanacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Bursa'nın merkez Mudanya ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada cümlelere yer verildi; "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, Kültür Caddesi, İbrahim Orhan Caddesi ve civarında 13 Ekim 2026 (SALI) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."
Kaynak: İHA
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