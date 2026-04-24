Büyükşehir\'den Bertiz\'in ulaşımını iyileştirecek köprü yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bertiz Grup Yolunda yeni ulaşım yatırımını hayata geçiriyor. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan eski köprünün yerine 17 metre genişliğinde yeni köprü inşa ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkeziyle birlikte ilçe ve kırsal mahallelerde de yol ve köprü projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını hedefliyor. Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü önemli noktalardan biri de Dulkadiroğlu'na bağlı kırsal mahallelerden Boyalı oldu. Boyalı Mahallesi'nin yanı sıra Baydemirlik, Çatmayayla ve çevredeki birçok yerleşim yerinin aktif olarak kullandığı Bertiz Grup Yolu üzerindeki eski köprü, modern bir yapıyla yenileniyor.

63 yıllık köprü yerini modern yapıya bırakıyor

Bölgedeki vatandaşların ulaşımını sağlayan mevcut köprünün hem fiziki ömrünü tamamlaması hem de dar yapısı nedeniyle artan trafik yükünü karşılayamaması üzerine harekete geçildi. Yaklaşık 63 yıllık eski köprünün yerine, 3 milyon TL'lik yatırımla 8 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında yeni köprüde demir donatıları ve betonarme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yeni köprüyle birlikte özellikle yaz aylarında yoğunlaşan araç trafiğinin rahatlatılması, ulaşım güvenliğinin artırılması ve bölge halkının günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Boyalı Mahalle Muhtarı Eyüp Çavdar, "Mahallemizin girişinde bulunan köprünün darlığı nedeniyle araç geçişlerinde ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bu köprü 1963 yılında yapılmıştı ve artık ciddi anlamda yıpranmıştı. Özellikle yaz aylarında yolumuz çok yoğun oluyor ve eski köprü bu trafiği kaldırmakta zorlanıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e ilettik. Kendisi de sağ olsun hemen talimat verdi ve çalışmalar başladı. Yeni köprüyle birlikte bölgemizde trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ