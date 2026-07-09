Çanakkale\'de Organik Tarım Projeleri Değerlendirildi

Çanakkale'de 2026 yılında yürütülen ve 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları ve TAKE projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Çanakkale'de 2026 yılında yürütülen ve 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları ve TAKE projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan ve İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel'in Çanakkale ziyaretleri çerçevesinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapan Kumkale Anadolu Etap İşletmesi, damla sulama yöntemiyle gerçekleştirilen çeltik yetiştiriciliği, Makinalı Hasada Uygun Sözleşmeli Sanayilik Domates Projesi; proje sahalarında üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep, öneri ve beklentilerini dinlendi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, muhtemel risklere karşı ürünlerini TARSİM kapsamında sigortalatmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve il/ilçe müdürlükleri olarak her zaman üretenin ve üreticinin yanındayız vurgusunda bulundu. - ÇANAKKALE