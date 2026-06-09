Çankaya\'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Çankaya'da etkisini hissettiren sağanak, ardından dolu yağışını da beraberinde getirdi. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı. - ANKARA