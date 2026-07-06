Çankırı\'da Yaralı Kurt ve Ayı Görüntülendi

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile yaralı kurt ve ayı görüntülendi.

Doğal yaşam çeşitliliğiyle dikkat çeken Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Ormanda yürüyen yaralı kurt ve ayı, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde yaralı bir kurdun ve ayının, farklı zamanlarda ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI