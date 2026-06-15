Çatalağzı Ömerağzı Sahili'nde geniş katılımlı temizlik seferberliği - Son Dakika
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Çatalağzı Ömerağzı Sahili'nde geniş katılımlı temizlik seferberliği

Çatalağzı Ömerağzı Sahili\'nde geniş katılımlı temizlik seferberliği
15.06.2026 17:31  Güncelleme: 17:33
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Zonguldak Çatalağzı'nda Çevre Haftası kapsamında Ömerağzı Sahili'nde dernek ve belediye işbirliğiyle geniş katılımlı temizlik çalışması yapıldı.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ömerağzı Sahili'nde geniş katılımlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çatalağzı Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği sahil temizleme projesine bölge protokolü, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin ardından çalışmalarla ilgili açıklama yapan Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Ay, projeye katkı sunan paydaşlara teşekkür etti. Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her dönem olduğu gibi beldemiz Ömerağzı Sahili'nde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çatalağzı Belediyemiz ile beraber sahilimizi temizleme projesi düzenledik. Katılım sağlayarak temizlikte bizlere titizlikle yardımcı olan başta Çatalağzı Belediye Başkanımız Yavuz Palabaş olmak üzere; başkan yardımcılarımıza, muhtarlarımıza, ekip arkadaşlarımıza, esnafımıza ve bölge halkımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bölgemizdeki özel sektör taşeron firma sahiplerine, ulaşım anlamında büyük katkıda bulunan Eray Kale'ye ve yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çatalağzı Ömerağzı Sahili'nde geniş katılımlı temizlik seferberliği - Son Dakika

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