Çermik’te Turizm Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çermik’te Turizm Sezonu Açıldı

Çermik’te Turizm Sezonu Açıldı
18.05.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tarihi ve doğa güzellikleri ile dolu turizm sezonu başladı.

Tarihi ve doğa güzellikleri ile ünlü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde turizim sezonu açıldı.

İlçede bulunan tarihi mekanlar ve doğa güzellikleri, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sinek Çayı kanyonu, Gelincik Dağı, Artuklu eseri, tarihi Haburman köprüsü, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, Çermik kaplıcaları en çok ziyaret edilen mekanların başında geliyor. Gezi ve spor kulüpleri, ilçeye turlar düzenleyerek, tarihi bir yolculuğa çıkıp, doğa güzelliklerini keşfetme fırsatı bulabiliyor. Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından tarihi kral yolu Gaban üzerinde bulunan Şeyhandede ve Yabanardı Şalelalelerine yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kulüp Başkanı Ali Alioğlu gezi ile ilgili açılamada bulunurken, "Tarihi kral yolu üzerinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede Şelalesi arasında bundan bu bölgede yaklaşık 40 kişilik bir ekip ile yürüyüşümüzü başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kral yolu; 351 kilometre ve 32 rotadan oluşuyor. Kral yolunun bir etabı olan Yabanardı ve Şeyhandede şelalesi bizim için macera parkı diye kabul ettiğimiz bir parkur niteliğindeydi. Vadi boyunca sulak alanlardan geçiş yapan ekibimiz oluşan küçük şelaleler eşliğinde yürüyüşleri gerçekleştirdi. Her hafta düzenli olarak faaliyet gerçekleştiren kulübümüz özellikle bu bölgeleri doğa sporları açıdan elverişli olmasından dolayı tercih ettiği bir rotadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Turizm, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çermik’te Turizm Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:35:01. #7.12#
SON DAKİKA: Çermik’te Turizm Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.