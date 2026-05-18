Çermik’te Turizm Sezonu Açıldı

Tarihi ve doğa güzellikleri ile ünlü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde turizim sezonu açıldı.

İlçede bulunan tarihi mekanlar ve doğa güzellikleri, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sinek Çayı kanyonu, Gelincik Dağı, Artuklu eseri, tarihi Haburman köprüsü, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, Çermik kaplıcaları en çok ziyaret edilen mekanların başında geliyor. Gezi ve spor kulüpleri, ilçeye turlar düzenleyerek, tarihi bir yolculuğa çıkıp, doğa güzelliklerini keşfetme fırsatı bulabiliyor. Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından tarihi kral yolu Gaban üzerinde bulunan Şeyhandede ve Yabanardı Şalelalelerine yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kulüp Başkanı Ali Alioğlu gezi ile ilgili açılamada bulunurken, "Tarihi kral yolu üzerinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede Şelalesi arasında bundan bu bölgede yaklaşık 40 kişilik bir ekip ile yürüyüşümüzü başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kral yolu; 351 kilometre ve 32 rotadan oluşuyor. Kral yolunun bir etabı olan Yabanardı ve Şeyhandede şelalesi bizim için macera parkı diye kabul ettiğimiz bir parkur niteliğindeydi. Vadi boyunca sulak alanlardan geçiş yapan ekibimiz oluşan küçük şelaleler eşliğinde yürüyüşleri gerçekleştirdi. Her hafta düzenli olarak faaliyet gerçekleştiren kulübümüz özellikle bu bölgeleri doğa sporları açıdan elverişli olmasından dolayı tercih ettiği bir rotadır" dedi. - DİYARBAKIR