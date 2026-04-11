Çermik\'te Yol Sorunları Artıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bozuk olan yollarda sağanak sonrası su birikintileri oluştu.

Çermik ilçesinde kış ve ilkbahar mevsiminin mevsim normalleri üzerinde yağış alması yolların bozulmasına yol açtı. Bircemal, Alyan, Akçörten, Sarıbalta, Örenkuyu, Gürüz, Kuşlukçayırı, Işıklı, Günoba, Adalar ve Başdönmez mahalle yolları bu durumdan olumsuz etkilendi. Mahalle sakinlerinden Orhan Kıran, yolun bir yıl önce yapıldığını fakat dayanmadığını belirterek, "Bu yolları her gün onlarca mahalle sakini, okul servisleri kullanıyor. Yolların onarılmasını talep ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR