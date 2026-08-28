Çıldır'da Şiddetli Dolu ve Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Çıldır'da Şiddetli Dolu ve Fırtına Hasara Yol Açtı

Çıldır\'da Şiddetli Dolu ve Fırtına Hasara Yol Açtı
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Öncül köyünde dolu ve fırtına 20'den fazla evi etkiledi, tarım arazileri zarar gördü.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı ve fırtına, yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışına şiddetli rüzgar eşlik etti. Fırtınanın etkisiyle köydeki 20'den fazla ev ve ahırın çatısı uçtu, çok sayıda yapıyı su bastı. Kasırgayı andıran fırtına nedeniyle elektrik ve telefon direkleri devrilirken, köyün enerji nakil hatları koptu. Şiddetli afet sonucu köydeki evlerin yaklaşık yüzde 70'inin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekipler seferber oldu, hasar tespiti başladı

Afetin hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık ve ARAS elektrik ekipleri sevk edildi. Köyde güvenlik önlemleri alınırken, kopan hatlar nedeniyle kesilen elektriğin yeniden verilmesi için çalışma başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri köyde geniş çaplı fiziki hasar tespit çalışması başlattı.

Ekili alanlar zarar gördü

Fırtına ve dolunun sadece yerleşim yerlerini değil, geçimini tarımla sağlayan köylünün ekili arazilerini de vurduğu bildirildi. Tarım arazilerindeki mahsulün büyük oranda zarar görmesi üzerine İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edilerek ürün kaybına yönelik hasar tespit çalışmalarına dahil oldu. Bölgede ekiplerin koordineli çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Fırtına, Fırtına, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çıldır'da Şiddetli Dolu ve Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır'da Şiddetli Dolu ve Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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