Çırpıcı Deresi'ndeki Kirlilik İçin Acil Önlem - Son Dakika
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Çırpıcı Deresi'ndeki Kirlilik İçin Acil Önlem

Çırpıcı Deresi\'ndeki Kirlilik İçin Acil Önlem
29.06.2026 14:38
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İSKİ, Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği yeri toprak setlerle kapattı.

Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan kirlilik ve toplu balık ölümlerinin ardından İSKİ ekipleri de harekete geçti. Ekipler, kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek amacıyla derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. İlginç önlem drone ile havadan görüntülendi.

AFAD'ın ardından İSKİ de harekete geçti

Bakırköy'de bulunan Çırpıcı Deresi'nde geçtiğimiz günlerde suyun renginin değişmesi ve yüzlerce balığın kıyıya vurması çevre sakinlerini alarma geçirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sudan numuneler alarak kirliliğin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlatmıştı.

Denize Açılan Kapıya Toprak Barikat

Yaşanan bu tedirgin edici gelişmelerin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, bölgede ezber bozan ilginç bir çalışma başlattı. Deredeki kimyasal ya da organik kirliliğin Marmara Denizi'ne sızarak daha büyük bir çevre felaketine yol açmasını engellemek isteyen İSKİ ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Ekipler, hummalı bir çalışmayla Çırpıcı Deresi'nin denizle buluştuğu ağız kısmını dev toprak setler örerek tamamen kapattı. Yapılan bu setle birlikte derenin kirli suyunun deniz suyuna karışması geçici olarak engellenmek istenirken akıllara olası bir yağmur sonrası oluşabilecek sel sorunu geldi

Öte yandan, Çırpıcı Deresi'nde yaşanan kirliliğin boyutu ve İSKİ ekiplerinin dere ağzına kurduğu toprak setler drone ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, derenin renginin matlığı ve çevreye saçılan kirlilik net bir şekilde gözler önüne serilirken, alınan önlemlerin büyüklüğü de dikkat çekti. Bölge sakinleri dereden yayılan kötü kokulardan şikayetçi olurken, AFAD'dan gelecek laboratuvar sonuçlar bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, İSKİ, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çırpıcı Deresi'ndeki Kirlilik İçin Acil Önlem - Son Dakika

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