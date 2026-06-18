Çorum\'da Ay ve Venüs\'ün Buluşması

Türkiye'nin birçok bölgesinde gözlemlenen Ay ve Venüs'ün gökyüzündeki muhteşem buluşması, Çorum'da da görsel bir şölene sahne oldu.

Akşam saatlerinde Çorum semalarına bakan vatandaşlar, nadir görülen gökyüzü olaylarından birine tanıklık etti. Hilal şeklindeki Ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Venüs gezegeninin aynı karede buluştuğu anlar, gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu. Ay ve Venüs'ün birbirine bu denli yakın konumlanması, akıllara şanlı Türk bayrağındaki ay ve yıldız figürünü getirdi. - ÇORUM