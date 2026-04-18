Çorum'da Kırkdilim Tünelleri Trafiğe Açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Kırkdilim Tünelleri Trafiğe Açıldı

18.04.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Laçin yolundaki Kırkdilim Tünelleri tamamlanarak trafiğe açıldı, seyahat süresi yarılandı.

Çorum'da Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kırkdilim Virajları'nda yapımı tamamlanan 3 tünel çalışmaların bitmesiyle trafiğe açıldı.

İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Çorum'un il merkezinin D100 karayoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için yürütülen proje kapsamında, Çorum-Laçin güzergahında yapılan Kırkdilim Tünelleri ulaşıma açıldı. Çorum ile Laçin ilçe arasında kalan 25 kilometrelik kesim, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükseltildi. Yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde yer alan ve 40 virajla geçilebildiği ifade edilen Kırkdilim Geçidi'ne inşa edilen toplam 4 bin 99 metrelik 3 tünel inşa edildi. Geçmişte sık sık kazaların yaşandığı bölgede, tünellerle heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçildi. Tünelerin inşa edilmesi ile Çorum ile Laçin ilçesi arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edileceği ifade edildi.

Çevre düzenlemeleri ve tünel aydınlatma çalışmalarında sona gelinmesinin ardından 3 tünel ulaşıma açıldı. Sürücüler dün öğlen saatlerinden itibaren tünelleri kullanarak Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan geçitte güvenli yolculuk yapmaya başladı.

Tüneller için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 30 Nisan'da açılış töreni düzenlemesi planlanıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İç Anadolu, Karadeniz, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Laçin, Çorum, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 21:39:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.