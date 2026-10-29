Çorum'da Lodos Doğa Sporları üyeleri 60 metre inişle dev Türk bayrağını dalgalandırdı - Son Dakika
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Çorum'da Lodos Doğa Sporları üyeleri 60 metre inişle dev Türk bayrağını dalgalandırdı

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Çorum\'da Lodos Doğa Sporları üyeleri 60 metre inişle dev Türk bayrağını dalgalandırdı
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Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri, Budakören Şelalesi'ndeki kayalıklarda 60 metre iniş yaptı. Dağcılar inişin ardından dev Türk bayrağını dalgalandırarak bayram coşkusunu doğaya taşıdı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen dağcılar, kayalık alandan 60 metre aşağıya inerek dev Türk bayrağını dalgalandırdı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir araya gelen Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri Abdullah Alkaç, Onur Emniyet ve Cevdet Dağ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğaya taşıdı. Merkez ilçesi Budakören köyü mevkiinde bulunan Budakören Şelalesi bölgesindeki kayalıklara gelen dağcılar, kayalıklardan 60 metre aşağıya inen sporcular, dev Türk bayrağını açarak dalgalandırdı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıGüncelÇorumYaşamÇevreSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Lodos Doğa Sporları üyeleri 60 metre inişle dev Türk bayrağını dalgalandırdı - Son Dakika
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