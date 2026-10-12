Çorum Oğuzlar'da ceviz bahçesindeki havuzda mahsur porsuk tahta merdivenle kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum Oğuzlar'da ceviz bahçesindeki havuzda mahsur porsuk tahta merdivenle kurtarıldı

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Çorum Oğuzlar\'da ceviz bahçesindeki havuzda mahsur porsuk tahta merdivenle kurtarıldı
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Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde ceviz bahçesindeki beton havuzda mahsur kalan porsuk, çiftçilerin kurduğu tahta düzeneği ve bıraktığı üzüm ile ekmek sayesinde kurtuldu. Ertesi gün bahçeye dönen çiftçiler, porsuğun havuzdan çıkarak doğasına kavuştuğunu gördü.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçesindeki eski beton havuz içerisinde mahsur kalan porsuk, çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Ağaççamı köyünde kullanılmayan eski bir beton havuzun içine giren porsuk mahsur kaldı. Ceviz hasadı için bahçesine giden çiftçiler, porsuğu kurtarmak için kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Vatandaşlar tahtalardan porsuğun tırmanabileceği bir düzenek kurdu. Vatandaşlar, aç ve yorgun olduğu gözlemlenen hayvan için gölete üzüm ile ekmek bıraktı. Ertesi gün tekrar bahçeye gelen vatandaşlar, porsuğun havuzdan çıktığını gördü.

Porsuğu kurtaran Adem Soyutürk, "Betondan yapılmış eski, yapay bir gölet vardı. Komşum Salih Karakuş, 1 buçuk metre yüksekliğindeki gölette hayvan olduğunu söyledi. Yanına gidip fotoğrafını çektik. Ne olduğunu da bilemedik, internetten porsuk olduğunu ve tırmanamadığını öğrendik. Gerçekten de tırmanamıyordu. Biraz da halsizdi, sürekli yatıyordu. Tahtadan merdiven türü bir şeyi, yatay şekilde gölün ucundan bir ucuna, çıkabileceği şekilde gerdirdik. Halsiz ve bitkin olduğu için de yanımızdaki üzüm ve ekmekleri göletin içine attık. Akşam olduğu için orayı terk etmek zorunda kaldık. Sabah oraya gittiğimizde çıkmıştı. Yine doğasına kavuştu" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum Oğuzlar'da ceviz bahçesindeki havuzda mahsur porsuk tahta merdivenle kurtarıldı - Son Dakika
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