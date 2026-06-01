Cudi Dağı\'nda Yamaç Paraşütü Show

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği, adrenalini ve görsel şöleni bir araya getirdi.

Şırnak'ta yamaç paraşütü tutkunları, 2 bin 114 rakımlı Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde düzenlenen etkinlikte gökyüzünü renklendirdi.

2 bin 114 rakımlı Cudi Dağı'nda, yamaç paraşütü tutkunlarının nefes kesen gösterilerine ev sahipliği yaptı. Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü tarafından Sefine bölgesinde düzenlenen etkinlikte, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şırnak'ın deneyimli pilotlar zirveden havalanarak gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Silopi Kaymakamlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe bölgenin deneyimli paraşüt pilotları katıldı. Tekli ve çiftli uçuşlarla Cudi Dağı'nın zirvesinden havalanan sporcular, Şırnak'ın eşsiz doğal güzellikleri üzerinde süzülerek unutulmaz anlar yaşadı. Sporcuların zirveden gerçekleştirdiği sky diving (paraşütten atlama) anları ise yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 2 bin 114 metre yükseklikteki zirveden kendilerini boşluğa bırakan sporcuların heyecan dolu atlayışları aksiyon dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlk saniyelerde serbest düşüş hissi yaşayan pilotlar, ardından paraşütlerini açarak Cudi Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzüldü. Ortaya çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken, izleyenler uzun süre gözlerini gökyüzünden ayıramadı.

Gökyüzünde dakikalarca süzülen paraşütçüler, bir yandan adrenalin dolu anların tadını çıkarırken diğer yandan Cudi Dağı'nın büyüleyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

Son yıllarda doğa sporlarıyla ön plana çıkan Cudi Dağı'nın, yamaç paraşütü için sunduğu uygun pist yapısı ve elverişli rüzgar şartlarıyla Türkiye'nin önemli uçuş merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediği belirtildi. Etkinliğe katılan pilotlar, Cudi Dağı'nın sahip olduğu doğal güzellikler ve uçuş imkanlarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Osman Oğrak, bölgedeki deneyimli sporcuları bir araya getirerek Cudi Dağı Sefine bölgesinde gösteri uçuşları düzenlediklerini belirterek, bölgenin yamaç paraşütü sporunda marka haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Doğa, spor ve adrenalinin buluştuğu etkinlikte ortaya çıkan görüntüler, Cudi Dağı'nın turizm ve doğa sporları açısından taşıdığı büyük potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

