Cumayeri Belediyesi ekipleri sahada

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından harekete geçen Cumayeri Belediyesi, su baskınlarına ve olumsuzluklara karşı tüm birimleriyle sahaya indi.

Cumayeri ilçesinde aniden bastıran ve şiddetini artıran yoğun yağışlar, belediye ekiplerini teyakkuza geçirdi. Yağışlar sonrası oluşabilecek su baskınları ve taşkın riskine karşı; İtfaiye, Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sorun yaşanan ve ihbar gelen bölgelere anında müdahale eden ekipler, su tahliyesi ve kanal temizlik rotasyonlarıyla yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Başkan Koloğlu: "Tüm tedbirlerimizi aldık"

Saha çalışmalarını yakından takip eden Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirten Koloğlu, şu ifadeleri kullandı: "İlçemizde yaşanması muhtemel su baskınlarına karşı tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. İhbar gelen bölgelere arkadaşlarımız anında ulaşıp gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz, risk ortadan kalkana kadar sahada aktif olarak çalışmaya devam edecek."

Belediye yetkilileri, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuz bir durumla karşılaşanların vakit kaybetmeden belediye ihbar hatlarına ulaşabileceğini bildirdi. - DÜZCE