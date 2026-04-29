Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi, Bilecik\'te bir ilke daha imza atıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 11:04  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyeler Birliğine bağlı Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çöp atıklarını kompost gübreye çevirmek suretiyle gübrelemede kullanmalıyız" açıklaması sonrası üretim hızlandırılarak fabrika satış mağazası açıldı. İl genelinde toplanan çöpler ayrıştırılıp, kompost gübreye dönüştürerek satışı yapılacak.

İnhisar'daki Biosun Fabrika Satış Mağazası'nın açılışında konuşan Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Jandarma Asayiş Vakfı ile daha önce bir iş birliği protokolü imzalayarak üreticinin girdi maliyetini düşürmek için proje başlattık. Bilecik tarımında yeni dönem başlatan Bilecik Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Topraklarımızı azotlu gübre ile mahvettik, tüm hastalıkların temelinde bu gübreleme yatıyor. Çöp atıklarını kompost gübreye çevirmek suretiyle gübrelemede kullanmalıyız' sözü üzerine birliğimize bağlı Biosun firması hemen harekete geçti" dedi.

"Azotlu gübre kullanımının azaltılarak daha sağlıklı gıda ve daha sağlıklı toprak hedefi için çalışılacak"

Başkan Tekin, "Daha önceden Pazaryeri'nde çöp atıklarını kompost gübreye çevirmek suretiyle çalışmalar yapılıyordu. Bugün de burada İnhisar'da üretilen kompost gübreyi çiftçilerimize uygun fiyatta satılacak, satış mağazası açtık. Jandarma Asayiş Vakfı ve Bilecik Belediyeler Birliği iş birliğinde Biosun fabrika satış mağazalarının tüm il ve ilçelerde açılacak. Böylelikle azotlu gübre kullanımının azaltılarak daha sağlıklı gıda ve daha sağlıklı toprak hedefi için çalışılacak" diye konuştu.

Açılışa İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Biosun Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Leblebici ve sayıda davetli katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

11:24
Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:57
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:54
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi, Bilecik'te bir ilke daha imza atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.