Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi, Bilecik\'te bir ilke daha imza atıldı

Bilecik Belediyeler Birliğine bağlı Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çöp atıklarını kompost gübreye çevirmek suretiyle gübrelemede kullanmalıyız" açıklaması sonrası üretim hızlandırılarak fabrika satış mağazası açıldı. İl genelinde toplanan çöpler ayrıştırılıp, kompost gübreye dönüştürerek satışı yapılacak.

İnhisar'daki Biosun Fabrika Satış Mağazası'nın açılışında konuşan Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Jandarma Asayiş Vakfı ile daha önce bir iş birliği protokolü imzalayarak üreticinin girdi maliyetini düşürmek için proje başlattık. Bilecik tarımında yeni dönem başlatan Bilecik Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Topraklarımızı azotlu gübre ile mahvettik, tüm hastalıkların temelinde bu gübreleme yatıyor. Çöp atıklarını kompost gübreye çevirmek suretiyle gübrelemede kullanmalıyız' sözü üzerine birliğimize bağlı Biosun firması hemen harekete geçti" dedi.

"Azotlu gübre kullanımının azaltılarak daha sağlıklı gıda ve daha sağlıklı toprak hedefi için çalışılacak"

Başkan Tekin, "Daha önceden Pazaryeri'nde çöp atıklarını kompost gübreye çevirmek suretiyle çalışmalar yapılıyordu. Bugün de burada İnhisar'da üretilen kompost gübreyi çiftçilerimize uygun fiyatta satılacak, satış mağazası açtık. Jandarma Asayiş Vakfı ve Bilecik Belediyeler Birliği iş birliğinde Biosun fabrika satış mağazalarının tüm il ve ilçelerde açılacak. Böylelikle azotlu gübre kullanımının azaltılarak daha sağlıklı gıda ve daha sağlıklı toprak hedefi için çalışılacak" diye konuştu.

Açılışa İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Biosun Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Leblebici ve sayıda davetli katıldı. - BİLECİK