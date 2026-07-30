Darıca’da cadde ve sokaklar baştan aşağı temizleniyor

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, yaklaşık 100 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi, süpürge, çöp toplama, yıkama ve sulama aracı katıldı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kapsamlı temizlik çalışmalarına Cami Mahallesi'nde devam etti. Çalışmalar kapsamında mahalledeki cadde ve sokaklar süpürülerek yıkandı, park ile yeşil alanlarda detaylı temizlik yapıldı. Ekipler ayrıca çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ederek yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve moloz toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımız aralıksız devam edecek"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmeleri için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İlçenin her mahallesine aynı hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını aktaran Bıyık, "Yaklaşık 100 kişilik ekibimizle Cami Mahallemizde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Cadde ve sokaklarımızı, parklarımızı ve ortak kullanım alanlarımızı temizledik. Daha temiz bir Darıca için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda gösterecekleri duyarlılık, verdiğimiz hizmetin kalıcılığı açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İlçe genelindeki mahalle bazlı temizlik çalışmalarının, yaz boyunca planlanan program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.