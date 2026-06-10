Darıca\'da minikler geri dönüşüm kıyafetleriyle podyuma çıktı

Darıca'da çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen festivalde, öğrencilerin atık materyallerden hazırladığı geri dönüşüm defilesi ilgi gördü. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2026 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 167 bin kilogram ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdıklarını açıkladı.

Darıca Belediyesi tarafından Dudayev Sahili Amfi Tiyatro Alanı'nda "Darıca Bize Emanet" temasıyla düzenlenen festivale, ilçedeki okullardan yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla kurulan stantlarda, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ürünler ve öğrencilerin hazırladığı çevre temalı projeler sergilendi.

Miniklerin geri dönüşüm defilesi alkış aldı

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri, minik öğrencilerin atık materyallerden tasarladıkları kıyafetlerle gerçekleştirdiği geri dönüşüm defilesi oldu. Atık malzemelerin estetik tasarımlara dönüştüğü defile, izleyicilerden alkış aldı. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yapılan etkinlikte kurulan atölyeler ve oyun alanlarında çocuklar hem eğlendi hem de çevrenin korunmasına dair faydalı bilgiler edindi.

Festivalde katılımcılara hitap eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevreyi korumanın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. "Dünya bizim tek evimiz. Doğayı korumak geleceğimizi korumaktır" diyen Bıyık, daha yaşanabilir bir ilçe için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Bıyık, belediye olarak her gün yaklaşık 10 ton geri dönüştürülebilir atığı toplayarak ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

2026 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirilen sıfır atık çalışmalarının verilerini de paylaşan Başkan Bıyık, şunları söyledi:

"Bu dönemde çevre konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. 3 bin 107 kilogram elektronik atık, 92 bin 890 kilogram tekstil atığı, 1 milyon 167 bin kilogram ambalaj atığı ve bin 689 kilogram atık pil toplayarak doğamızı koruduk. Ayrıca 17 bin 760 litre atık yağı geri dönüşüme kazandırdık. Sevgili gençler, sizlerden şunu istiyoruz; çöplerinizi yere atmayın, plastik kullanımını azaltın ve çevrenize örnek olun. Unutmayın; doğayı korumak sadece bir görev değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Dünya bize emanet, Darıca bize emanet." - KOCAELİ