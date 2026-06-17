Demirci'de Gökyüzünde Hilal ve Venüs Buluşması - Son Dakika
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Demirci'de Gökyüzünde Hilal ve Venüs Buluşması

Demirci\'de Gökyüzünde Hilal ve Venüs Buluşması
17.06.2026 22:38
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Manisa'nın Demirci ilçesinde hilal ve Venüs, Türk bayraklarıyla birleşerek muhteşem bir manzara oluşturdu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ve hemen yanındaki Venüs gezegeni, Türk bayraklarıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçede akşam karanlığının çökmesiyle birlikte gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı. İlçe semalarında beliren ince hilal şeklindeki ay ve hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzündeki bu nadir buluşma, ilçedeki bir caddede Türk bayraklarıyla aynı kareye sığdığında ortaya çıkan görüntü, adeta milli duyguları pekiştiren bir tabloyu andırdı. Hilalin zarafeti ile Venüs'ün parlaklığının birleşimi, Türk bayraklarının gölgesinde unutulmaz bir manzara sundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Demirci'de Gökyüzünde Hilal ve Venüs Buluşması - Son Dakika

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