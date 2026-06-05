Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Barbaros Balıkçı Barınağı'nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Deniz Polisi dalgıçlarının öncülüğünde düzenlenen etkinliğe ilgili kamu kurumlarının personelleri, AFAD ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar balıkçı barınağının çeşitli noktalarında deniz tabanında temizlik çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda deniz dibinden plastik şişeler, cam şişeler, metal parçaları, eski balıkçılık ekipmanları ve çeşitli evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar kıyıya taşınarak çevredekilerin dikkatine sunuldu. Çalışma sırasında deniz ekosistemine zarar veren atıkların oluşturduğu kirlilik de gözler önüne serildi.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Marmara Denizi'nin korunmasının yalnızca kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, denizlere atık bırakılmaması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Denizlerde oluşan kirliliğin hem canlı yaşamını tehdit ettiğini hem de balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden yetkililer, benzer temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini kaydetti.

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ