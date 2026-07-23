Denizli büyükşehirden çivril’e konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli büyükşehirden çivril’e konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı

Denizli büyükşehirden çivril’e konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı
23.07.2026 14:19  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu asfalt programı kapsamında Çivril'deki Gökhan Avcı Caddesi'nde 2 bin 800 metrekarelik alanı sıcak asfalt ve beton parke kaldırımlarla yeniliyor. 600 ton asfalt dökülen caddede 1.200 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu asfalt programı kapsamında Çivril ilçesindeki Gökhan Avcı Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. 2 bin 800 metrekarelik alanda gerçekleştirilen sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla cadde hem sürücüler hem de yayalar için modern ve konforlu bir çehreye kavuşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü yaz sezonu asfalt programı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin her noktasında ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen ekipler, Çivril ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Gökhan Avcı Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

600 ton sıcak asfalt ve 1200 metrekare beton parke uygulaması

Çalışmalar kapsamında, 400 metre uzunluğundaki ve 7 metre genişliğindeki caddede toplam 2 bin 800 metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplandı. Alt ve üst yapı bütünlüğünü sağlamak adına yürütülen titiz operasyonda caddede 600 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Ekipler, araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliği ve konforunu da ön planda tuttu. Caddede yürütülen çevre düzenlemeleri dahilinde 1.200 metrekarelik alanda beton parke kaldırım imalatı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gökhan Avcı, Politika, Denizli, Çivril, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli büyükşehirden çivril’e konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:33:44. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli büyükşehirden çivril’e konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.