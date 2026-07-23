Denizli büyükşehirden çivril’e konforlu ve güvenli ulaşım yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu asfalt programı kapsamında Çivril ilçesindeki Gökhan Avcı Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. 2 bin 800 metrekarelik alanda gerçekleştirilen sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla cadde hem sürücüler hem de yayalar için modern ve konforlu bir çehreye kavuşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü yaz sezonu asfalt programı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin her noktasında ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen ekipler, Çivril ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Gökhan Avcı Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

600 ton sıcak asfalt ve 1200 metrekare beton parke uygulaması

Çalışmalar kapsamında, 400 metre uzunluğundaki ve 7 metre genişliğindeki caddede toplam 2 bin 800 metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplandı. Alt ve üst yapı bütünlüğünü sağlamak adına yürütülen titiz operasyonda caddede 600 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Ekipler, araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliği ve konforunu da ön planda tuttu. Caddede yürütülen çevre düzenlemeleri dahilinde 1.200 metrekarelik alanda beton parke kaldırım imalatı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.