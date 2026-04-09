Çameli Belediyesi heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açtı

09.04.2026 07:51  Güncelleme: 07:53
Denizli'de Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yollar, Çameli Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çameli Belediyesi ekipleri, Gökçeyaka Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlardan etkilenen Gökçeyaka Mahallesi'nde çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Mahalleye bağlı Bozyer mevkiinde yoğun yağış sonrası meydana gelen kaya düşmesi ve toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin hızlı müdahalesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Belediye ekiplerinin yağış sonrası gelen ihbarlara en hızlı şekilde cevap verdiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Gökçeyaka Mahallesi'nde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bozyer mevkiinde yoğun yağış sonrası meydana gelen kaya düşmesi ve toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açılmıştır. Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Gökçeyaka Mahallesi'nde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bozyer mevkiinde yoğun yağış sonrası meydana gelen kaya düşmesi ve toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açılmıştır. Ayrıca Ören mevkiinde oluşan toprak kaymaları da ekiplerimizin titiz ve özverili çalışmaları neticesinde temizlenmiştir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

