Buldan\'da sıcak asfalt serimi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarına kapsamında Buldan Kapalı Pazaryeri ve Oto Santral Garajı bölgesinde ilk asfalt serimini gerçekleştirdi.

Bir süredir bölgede devam eden çevre düzenlemesi, altyapı iyileştirmeleri ve toprak sıkıştırma işlemlerinin titizlikle tamamlanmasının ardından, yolun nihai aşaması olan sıcak asfalt serimine geçildi. Bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından merakla beklenen çalışmaların, trafiği rahatlatması ve bölgeye modern bir görünüm kazandırması bekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt programı sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacak. Ekiplerin önümüzdeki günlerde şehrin en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Caddesiboyunca hummalı bir çalışma yürüteceği bildirildi. Çalışmaların etaplar halinde planlandığı ve trafik akışını aksatmayacak şekilde hızla tamamlanacağı kaydedildi. - DENİZLİ