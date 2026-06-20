Denizli\'ye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran Cumartesi günü için Denizli'de gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Haziran Cumartesi günü Denizli için kuvvetli yağış uyarısı yayımlandı. Yapılan değerlendirmelere göre kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü 13.00 ile 21.00 saatleri arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskınları ve diğer risklere karşı tedbirli olmalarını konusunda uyarıda bulundu. - DENİZLİ