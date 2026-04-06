Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı

Adana'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruyan su kaynağı, son yağışların ardından yeniden çağladı.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde bulunan su kaynağı, deprem sonrası tamamen kurudu. Aradan geçen 3 yılın ardından bölgede etkili olan yağışlarla birlikte su kaynağının yeniden akmaya başlaması mahalle sakinlerini sevindirdi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Gün, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini belirterek, "2023 yılında bu su gözümüz depremle birlikte yok olmuştu. 3 yıl sonra Çukurova'da alınan yağışların ardından kuruyan su gözünden yeniden su akmaya başladı. Allah'ımıza bin şükür yeniden suyumuz geldi. İnşallah bu sene afetsiz yağışlarla tüm Çukurova için bereketli bir sezon olur" dedi. - ADANA