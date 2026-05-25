Zonguldak\'ta dere sularının yükselmesi nedeniyle üç köydeki köprüler ulaşıma kapatıldı

Devrek ilçesinde şiddetli yağışların ardından derelerde su seviyesi yükseldi. Taşkın riskine karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında Yeşilköy, Akcasu ve Hışıroğlu köylerine araç ile girişler bir süreliğine yasaklandı. Köprü girişlerine bariyerler çekilerek, araç geçişlerine izin verilmedi. Yaşanabilecek tehlikelere karşı harekete geçen Devrek Belediyesi, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarına yönelik belediye hoparlörlerinden sık sık uyarı anonsları gerçekleştirdi. - ZONGULDAK