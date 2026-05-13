Dicle\'de 1500 Fidan Dağıtıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık bin 500 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Dicle Orman İşletme Şefliği'nce ilçedeki Çeşme Meydanı'nda vatandaşlara çam, selvi, ceviz ve badem türlerinde yaklaşık bin 500 adet fidan dağıtımı yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dicle Orman İşletme Şefi Tuğçe Aksoy Oral, ücretsiz olarak fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Geleceğe nefes olmak, vatanımıza katkı sunmak, vatandaşlarımıza bu anlamda destek olmak için Dicle Orman İşletme Şefliği olarak ilçemizde fidan dağıtımını yaptık. Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen yaklaşık olarak bin 500 adet fidanların dağıtımını ücretsiz olarak yaptık. Vatandaşlara dağıttığımız fidanların geleceğe nefes, soluduğumuz havaya temiz oksijen sağlamasını temenni ediyorum. Fidan dağıtımının vatandaşlarımıza ve güzel yeşil vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR