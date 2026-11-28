Aydın'ın Didim ilçesinde 'hamsi kotası' çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu hamsi kotası talimatı uyarınca yapılan denetimlerde balıkçı tekneleri ile su ürünleri ticareti yapan işletmelerde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerle hamsi avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yasa dışı avlanmanın engellenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amaçlanırken, hamsi kotası uygulamasıyla balık stoklarının korunması da hedefleniyor. Bunun yanı sıra kontrollerde balıkçı teknelerini tek tek kontrol eden ekipler, balıkçılara belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi zorunluluğunu hatırlatarak bilgilendirmelerde bulundu. Balık avı sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.