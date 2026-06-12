Didim'de ikinci caretta yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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Didim'de ikinci caretta yuvası koruma altına alındı

Didim\'de ikinci caretta yuvası koruma altına alındı
12.06.2026 09:40  Güncelleme: 09:42
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Aydın'ın Didim ilçesinde caretta carettaların bu sezonki ikinci yuvası tespit edilerek EKODOSD ve ilgili kurumlar tarafından kafeslenip koruma altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde caretta carettaların bu sezonki ikinci yuvası da tespit edilirken, bir kuruma ait Didim Eğitim ve Dinlenme Kampı plajında belirlenen yuva, EKODOSD tarafından kafeslenerek koruma altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde nesli tehlike altındaki caretta carettaların (iribaşlı deniz kaplumbağası) bu sezonki ikinci yuvası tespit edilerek koruma altına alındı. Gece saatlerinde Didim Eğitim ve Dinlenme Kampı plajında bulunan duyarlı vatandaşlardan Erhan Orgun, bir caretta carettanın kumsala çıkarak yuvalama yaptığını fark etti. Durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. Bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yuva yeri tespit edilirken, yuva Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ekipleri, Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) iş birliğiyle kafeslenerek koruma altına alındı.

Çevrede bulunan vatandaşlara caretta carettaların yaşam döngüsü ve yuvalama süreci hakkında da bilgi verilirken, kumsalların ve denizin kirletilmesinin deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Sahillerin temiz tutulmasının önemine de vurgu yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Geçtiğimiz günlerde Didim Mavişehir'den gelen ilk yuva haberinin ardından, ikinci yuva müjdesi de yine Didim'den geldi. Yaptığımız incelemelerin ardından yuva alanı koruma altına alındı. Caretta carettaların güvenli bir şekilde yuvalayabilmesi ve yavruların denize ulaşabilmesi için sahillerin temiz tutulması, yuvalara yaklaşılmaması ve koruma çalışmalarına destek verilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Didim'de ikinci caretta yuvası koruma altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Patkavak Serkan Patkavak:
    tebrik ederim EKODOSD'ye çok güzel bir iş yapıyo bu kurumlar caretta carettaları korumak için gerçekten emek harcıyo ve baya da başarılı görünüyolar 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Baran Saracoglu Mustafa Baran Saracoglu:
    bu çocuklar plaja gidince ne yapıyo biliyonuz değil mi hepsini rahatsız ediyo bu hayvanları 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Altınışık Mehmet Altınışık:
    harika da ne kadar yavru çıkacak bilemedik yani 0 0 Yanıtla
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