Deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev proje yıl sonunda tamamlanıyor - Son Dakika
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Deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev proje yıl sonunda tamamlanıyor

Deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev proje yıl sonunda tamamlanıyor
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Aydın Didim Akbük'te günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek tesis için proje ihalesi tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projenin yıl sonuna kadar bitirileceğini açıkladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisi için süreç devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, proje ihalesinin tamamlandığını ve yıl sonuna kadar projenin de bitmiş olacağını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Didim Akbük'te Türkiye'nin ilk örneklerinden biri olacak Deniz Suyu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesi için hazırlıklar sürüyor. Kurulacak tesis ile günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürülmesi hedeflenirken, geçtiğimiz Şubat ayında projenin müjdesini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da projenin önemine dikkat çekmişti. 1 milyar TL'lik projenin, özellikle kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturması beklenirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, proje ihalesinin tamamlandığını açıkladı.

İklim değişikliği sebebiyle içme suyunda sıkıntı yaşama potansiyelinin olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı; "Artık iklim değişikliğiyle birlikte içme suyu konularında sıkıntı yaşama potansiyeli arttı. Dolayısıyla yeni teknolojiler, özellikle deniz suyu arıtmaları bugünlerde belediyelerin gündeminde. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bunun protokolünü yaptık. Didim Akbük'te proje ihalesini bitirdik. Sene sonuna kadar projesi bitecek, ondan sonra yapım ihaleleriyle ilgili süreçler başlamış olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Akbük, Didim, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev proje yıl sonunda tamamlanıyor - Son Dakika

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