Didim\'de pamuk tarlalarında yapılan tuzak kontrolünde zararlı yoğunluğu çıkmadı

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla tarlalara asılan monitör tuzakların kontrolü yapılırken, tuzaklarda zararlı yoğunluğuna rastlanmadı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk üretim alanlarında zararlı organizmalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üretim sahalarında haftalık tuzak sayımları ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde pamuk alanlarında zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı belirlenirken, elde edilen sonuçlar üreticilerle paylaşıldı. Ekiplerin pamuk üretim alanlarındaki izleme ve kontrol çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.