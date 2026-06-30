Didim\'de yol çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi, kent genelinde modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle başlattığı üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyeniköy Mahallesi Balova Mevkii'ndeki yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürütülen hummalı çalışma, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Belirlenen program dahilinde kentin dört bir yanına hizmet ulaştıran Didim Belediyesi ekipleri, Balova Mevkii'ndeki yolları ulaşıma daha elverişli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Üstyapı ve zemin düzenleme işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü bölgede, yolların modern bir çehreye kavuşturulması amacıyla çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor. Yapılan bu hamleyle, bölge sakinlerinin güvenli ve konforlu ulaşım taleplerine kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Didim'in sadece merkezinde değil, tüm noktalarında eş zamanlı adımlar atıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akyeniköy Mahallesi genelinde yürütülen üstyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Halkın taleplerini öncelik sırasına koyarak bütçe ve planlama dahilinde hareket ettiklerini ifade eden Başkan Hatice Gençay, ulaşımı sorunsuz bir kent oluşturma hedefiyle sahada aktif bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi. - AYDIN