Dikkuyruk Kuşu Van Gölü'nde Görüntülendi - Son Dakika
Dikkuyruk Kuşu Van Gölü'nde Görüntülendi

Dikkuyruk Kuşu Van Gölü\'nde Görüntülendi
11.04.2026 09:33
Nesli tehlike altında olan dikkuyruk kuşu, Van Gölü havzasında doğa fotoğrafçıları tarafından görüldü.

Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan sınırları içinde bulunan Van Gölü havzasında nesli tehlike altında bulunan dikkuyruk kuşu görüntülendi.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altında olarak sınıflandırılan Dikkuyruk türü Van Gölü havzasında görüntülendi. Göl çevresinde gözlem yapan doğa fotoğrafçıları tarafından fark edilen dikkuyruk, bir süre su yüzeyinde görüntülendi. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen dikkuyruğun yaşam alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, sulak alanların kirletilmemesi ve insan kaynaklı rahatsızlıkların en aza indirilmesi gerektiğini belirtti. Van Gölü'nün, göçmen kuşlar için önemli bir durak noktası olduğunu ifade eden Önen, bu tür gözlemlerin doğanın korunmasına yönelik farkındalığı artırdığını vurguladı.

Dr. Cihan Önen, Van Gölü Havzası'nın pek çok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi. "Geçen haftalarda flamingolar havzaya gelerek bölgeyi renklendirdi. Nesli tehlike altındaki Dikkuyruk türünün bölgede gözlemlenmesi, havzanın biyolojik önemini ve zenginliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. IUCN tarafından "Nesli Tehlike Altında (Endangered)" kategorisinde yer alan bu kuşlar için Van Gölü, binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan önemli habitatlar arasında yer almaktadır. Hem su yüzeyindeki hem de su altındaki kirlilik kuşları tehdit ediyor. Besin zinciri ve sulak alanların korunmasında büyük önem taşıyor. Bu türlerin korunmasında sivil toplum örgütleri ile toplumun iş birliği yapması, sulak alanların korunması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı doğa alanlarının gelecek nesillere aktarılması, tüm toplumun ortak sorumluluğudur" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Dikkuyruk Kuşu Van Gölü'nde Görüntülendi - Son Dakika

Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
SON DAKİKA: Dikkuyruk Kuşu Van Gölü'nde Görüntülendi - Son Dakika
