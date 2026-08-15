Dikmen\'de Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik denetim ve devriye faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Dikmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan devriye çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, ormanlık alanlar ve çevresinde denetimlerini sürdürerek olası yangınlara karşı tedbir alıyor. Yetkililer, özellikle sıcak ve kurak hava koşullarında orman yangını riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Jandarma ekiplerinin orman yangınlarına karşı denetim ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.