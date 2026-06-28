Diyadin'de Sel Felaketi: Yardım Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Diyadin'de Sel Felaketi: Yardım Seferberliği Başlatıldı

Diyadin\'de Sel Felaketi: Yardım Seferberliği Başlatıldı
28.06.2026 10:53
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Diyadin'de selden etkilenen ailelere, Kızılay ve SYDV ekipleri gece yardımlarda bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde selden etkilenen ailelere, Diyadin SYDV ile Türk Kızılay Diyadin Şubesi ekiplerince gece saatlerinde yardım ulaştırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Fatih Mahallesi ile Hacıhalit Köyü'ne bağlı Çoban Yaylası Mezrası'nda sele neden oldu. Selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay Diyadin Şubesi ekipleri gece saatlerinde yardım seferberliği başlattı.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, çamur içindeki yollardan geçerek selden etkilenen ailelerin evlerine ulaştı. Afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ailelere yatak, battaniye, gıda kolileri ve çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri teslim edildi.

Yardım çalışmalarında Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile Türk Kızılay Diyadin Şubesi gönüllüleri omuz omuza çalışırken, yardım malzemeleri vatandaşların evlerine kadar taşındı. Gece boyunca devam eden çalışmalar kapsamında ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gerekli destek sağlandı.

Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yoğun yağışın ardından selden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla Diyadin Kaymakamlığımızın koordinesinde, Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla birlikte hızla sahaya indik. Ekiplerimiz ve gönüllülerimizle gece boyunca ailelerimize yatak, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdık. Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız. Afetten etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ihtiyaç duyulan her noktada destek vermeyi sürdüreceğiz."

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Diyadin'de Sel Felaketi: Yardım Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

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